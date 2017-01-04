МИНСК, 5 янв — Sputnik. Волна мигрантского кризиса накрыла и Польшу: после Нового года в стране произошла серия атак на "кебаб-кафе", владельцами которых являются выходцы из стран Востока. После убийства 21-летнего местного жителя в польском городе Эльк начались массовые беспорядки на почве межнациональной розни, полиции для разгона бунтовщиков пришлось применять слезоточивый газ.

Хроника бунта в обзоре Sputnik.

Убийство в Элке

Массовые беспорядки на почве межнациональной розни произошли в польском городе Элк, расположенном в 200 километрах от Варшавы. В новогоднюю ночь у местного кафе Prince Kebab произошла драка, в ходе которой был убит 21-летний местный житель по имени Даниэль.

По данным следствия, молодой человек вышел из кафе, не заплатив за две бутылки кока-колы. В погоню за ним бросились повар, 26-летний выходец из Туниса, и владелец кафе, 41-летний алжирец. По данным прокуратуры, алжирец бил и держал нарушителя, когда тунисец наносил ему удары ножом. Подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве, они арестованы на три месяца.

W Ełku obcokrajowcy z lokalu z kebabem zamordowali 21-letniego chłopaka. Trwa protest mieszkańców miasta. Fot. MW #Ełk . pic.twitter.com/FOgUysrxEy — Paweł Ozdoba (@PawelOzdoba) 1 января 2017 г.

​На следующий день у здания кафе собрались несколько сотен человек, которые, выкрикивая нацистские лозунги, забросали заведение камнями, выбили окна и в конечном итоге подожгли. Затем толпа направилась ко второму заведению того же владельца, которое тоже сожгла. Также неизвестные подожгли квартиру хозяина кафе.

​В ситуацию пыталась вмешаться полиция, однако агрессивно настроенные люди начали бросать петарды и камни в сторону правоохранителей, повредив несколько полицейских автомобилей. В ходе беспорядков были задержаны 28 человек.

Dziewczyny i chłopaki z Ełku, pamiętajcie, że ten obrazek zastąpi fotki z Nicei,Berlina i wszystkich miejsc islamskich zbrodni. #ełk pic.twitter.com/Qqg1XMZClO — Tad Kapala (@TadKapla) 1 января 2017 г.

Мэр города Томаш Андрукевич обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и почтить память погибшего.

Проклятия в Люблине

В новогоднюю ночь двое неизвестных раскрасили ларек Superkebab в Люблине, владельцами которого являются индийцы. На стенах кафе появились надписи об ИГ и исламе, а также проклятия на польском и английском языках.

Владельцы бара признались, что уже сталкивались с подобным поведением местных жителей. В Люблин они переехали месяц назад из городаКутно, где в их заведении произошел подобный инцидент, но тогда преступников удалось найти.

"Нам очень жаль, мы никому ничего плохого не делали", — признались мигранты из Индии польским журналистам. Они намерены отремонтировать бар и продолжить свой бизнес в Люблине, несмотря на произошедшее.

Нападения в Лодзи и Легнице

В Озоркуве возле Лодзи в ночь с понедельника на вторник группа из пяти мужчин напала на 44-летний пакистанец. Жестоко избитый иностранец был доставлен в больницу с травмами головы, выбитыми зубами и сломанным носом.

Еще одно сообщение о нападении на иностранца пришло из польской Легницы, где во вторник 3 января избили гражданина Бангладеш.

Мигрант подвергся нападению на пути к работе. Нападавший в маске ударил его кулаком в челюсть и продолжил избиение. Пострадавший также был госпитализирован.

Пожар в Вроцлаве

Днем позже камнями закидали кафе Kebab House во Вроцлаве, хозяин которого — курд Али Нафа, он жил в этом городе уже восемь лет. Полиция обыскала окрестности здания, но найти правонарушителей не удалось.

​Еще одно нападение произошло в ночь на 4 января во Вроцлаве. Неизвестные в масках выбили окно кафе Kuki и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. Владелец этого кафе Сердар Дервич живет в Польше уже 13 лет, во Вроцлав он переехал два месяца назад, а раньше работал в Лодзи и Познани.

"Мы ищем исполнителя. Мы не знаем, каков был мотив его действий и не можем сказать, что это была расистская атака. Но исключить этого, однако, не можем", — заявил представитель полиции Павел Петрыковский, которого цитирует Gazeta Wyborcza.