МИНСК, 4 янв — Sputnik. Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении более 680 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции .

"Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания Посольства ООО "Активбизнесплюс" похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов США", — говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что за эти три года работы сотрудник дипмиссии похитил еще 474 883 долларов, которые поступили в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.

"Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 долларов", — проинформировали в ведомстве.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания департамента внутренних дел Астаны, сообщает Sputnik Казахстан . Досудебное расследование продолжается.