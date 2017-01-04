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Бухгалтер посольства Казахстана в Минске задержан за хищение $680 тыс
05.01.2017 08:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении более 680 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба
© Фото: ОАО "ЛМЗ Универсал"
"Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания Посольства ООО "Активбизнесплюс" похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов США", — говорится в сообщении ведомства.
Там же отмечается, что за эти три года работы сотрудник дипмиссии похитил еще 474 883 долларов, которые поступили в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.
"Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 долларов", — проинформировали в ведомстве.
В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания департамента внутренних дел Астаны, сообщает
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В настоящее время сотрудник дипмиссии находится в Астане, где в отношение него идет досудебное расследование.
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