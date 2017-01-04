МИНСК, 5 дек – Sputnik. Один человек погиб и четыре получили ранения в результате ДТП в Ушачском районе – маршрутное такси врезалось в грузовой автомобиль МАЗ, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Авария произошла в четверг в 06:13 на автотрассе Р-46 Полоцк — Минск вблизи деревни Сорочино.

"В результате касательного столкновения маршрутного такси Mercedes с ковшом бульдозера, траспортироваемого автомобилем МАЗ, погиб один человек — пассажир такси", — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что с травмами различной степени тяжести в Ушачскую центральную районную больницу были доставлены четыре человека.

Судя по фотографиям, размещенным МЧС, от удара у маршрутного микроавтобуса вырвало всю левую часть обшивки салона. В настоящее время проверку по факту ДТП проводит отделение ГАИ Лепельского РОВД.