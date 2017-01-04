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Маршрутка врезалась в МАЗ под Ушачами: погиб 1 пассажир, 4 пострадали

05.01.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек – Sputnik. Один человек погиб и четыре получили ранения в результате ДТП в Ушачском районе – маршрутное такси врезалось в грузовой автомобиль МАЗ, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Маршрутка врезалась в МАЗ под Ушачами: погиб 1 пассажир, 4 пострадали
© Фото: ЧП Полоцк Новополоцк / ВК
ДТП под Новополоцком: маршрутка с пассажирами врезалась в джип

Авария произошла в четверг в 06:13 на автотрассе Р-46 Полоцк — Минск вблизи деревни Сорочино.

"В результате касательного столкновения маршрутного такси Mercedes с ковшом бульдозера, траспортироваемого автомобилем МАЗ, погиб один человек — пассажир такси", — сказали в МЧС. 

Там также сообщили, что с травмами различной степени тяжести в Ушачскую центральную районную больницу были доставлены четыре человека.

Судя по фотографиям, размещенным МЧС, от удара у маршрутного микроавтобуса вырвало всю левую часть обшивки салона. В настоящее время проверку по факту ДТП проводит отделение ГАИ Лепельского РОВД.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Микроавтобус по касательной зацепил ковш бультозера, который МАЗ перевозил на трейлере.

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