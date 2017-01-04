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Маршрутка в Самохваловичах вылетела в кювет и врезалась в дерево
05.01.2017 09:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Маршрутное такси в поселке Самохваловичи вылетело в кювет и врезалось в дерево, травмы получили водитель и пассажиры микроавтобуса, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
© Фото: МЧС Беларуси
Авария произошла накануне около 13:30 на 63-м километре дороги Смолевичи – Самохваловичи – Негорелое.
"Водитель, управляя автобусом Fiat Ducato, неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль врезался в дерево", – сказала Сильченко.
В результате аварии водитель и пассажиры Fiat получили различные травмы и были доставлены в больницу.
По информации собеседницы Sputnik, на микроавтобусе в соответствии с ПДД были установлены зимние шины.
© Фото: ГАИ Минского района
ДТП в Самохваловичах
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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На микроавтобусе, по данным ГАИ, в соответствии с ПДД были установлены зимние шины.
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