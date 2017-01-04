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Сельчанин в Мядельском районе в пьяной ссоре застрелил собутыльника
05.01.2017 09:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мядельском районе, который подозревается в убийстве из ружья односельчанина, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.
Инцидент произошел 6 января в одном из частных домов в деревне Нарейши Мядельского района.
"В 17:00 49-летний мужчина в ссоре после совместного распития спиртных напитков из незарегистрированного охотничьего ружья ИЖ-17 убил односельчанина", – сказали в МВД.
В правоохранительных органах также сообщили, что погибший — 46-летний мужчина, нигде не работавший.
В настоящее время сотрудниками милиции подозреваемый задержан, ружье изъято.
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В настоящее время сотрудниками милиции подозреваемый задержан, ружье изъято.
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