МИНСК, 5 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мядельском районе, который подозревается в убийстве из ружья односельчанина, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.

Инцидент произошел 6 января в одном из частных домов в деревне Нарейши Мядельского района.

"В 17:00 49-летний мужчина в ссоре после совместного распития спиртных напитков из незарегистрированного охотничьего ружья ИЖ-17 убил односельчанина", – сказали в МВД.

В правоохранительных органах также сообщили, что погибший — 46-летний мужчина, нигде не работавший.

В настоящее время сотрудниками милиции подозреваемый задержан, ружье изъято.