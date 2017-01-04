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В Лунинце мужчина спускался по связанным простыням с 5-го этажа и рухнул вниз
Происшествие случилось 3 января, около 17.00, в 9-этажном доме на улице Красной. 40-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение Лунинецкой райбольницы с травмой головы и переломами конечностей.
— Жена закрыла выпившего мужа в квартире и ушла. Он, связав простыни, решил таким образом спуститься по балконам, но упал с уровня 4-го этажа, — рассказал «Медиа-Полесью» начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.
Проверку по факту проводит Лунинецкий РОВД.
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40-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение Лунинецкой райбольницы.
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