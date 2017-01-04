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В Лунинце мужчина спускался по связанным простыням с 5-го этажа и рухнул вниз

05.01.2017 09:36 — ЧП | Tut.by  
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Происшествие случилось 3 января, около 17.00, в 9-этажном доме на улице Красной. 40-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение Лунинецкой райбольницы с травмой головы и переломами конечностей.


Фото: Медиа-Полесье

— Жена закрыла выпившего мужа в квартире и ушла. Он, связав простыни, решил таким образом спуститься по балконам, но упал с уровня 4-го этажа, — рассказал «Медиа-Полесью» начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.

Проверку по факту проводит Лунинецкий РОВД.

 
 
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40-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение Лунинецкой райбольницы.

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