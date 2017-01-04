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Молодой человек в Бобруйске задушил наволочкой женщину

05.01.2017 10:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Трагически закончилось распитие алкоголя для жительницы Бобруйска – ее в ссоре задушил наволочкой собутыльник, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.

Молодой человек в Бобруйске задушил наволочкой женщину
© flickr.com/ Andy / Andrew Fogg
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Тело 41-летней женщины со следами удушения было обнаружено вечером 3 января в одной из квартир районного центра. 

"Предварительно установлено, что ее в 22:00 в ссоре после совместного распития спиртных напитков наволочкой задушил местный житель", – сообщили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, в настоящее время 25-летний подозреваемый задержан.

В пресс-службе уточнили, что оба участника конфликта – жители Бобруйска.

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительно установлено, что конфликт между местными жителями произошел после совместного распития спиртного.

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