Очередной инцидент с пиротехникой произошел 4 января в Речице. В руках у 16-летнего подростка взорвалась самодельная петарда, которую он изготавливал дома, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Виталий Пристромов.





Парню оторвало палец, пострадала кисть левой руки, также он получил химический ожог лица и глаз. Сейчас подросток находится в районной больнице.

Это уже не первый пострадавший от пиротехники с начала года в области. Так только в Гомеле 1 января за помощью к врачам обратились трое . Среди них две 6-летние девочки. Одна получила ожоги от хлопушки, вторая — от угодившей в лицо ракетницы.

Специалисты в очередной раз напоминают, что приобретать пиротехнические изделия нужно только в специализированных торговых точках, а при их использовании строго соблюдать все меры безопасности.