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В Речице подростку самодельной петардой оторвало палец
Очередной инцидент с пиротехникой произошел 4 января в Речице. В руках у 16-летнего подростка взорвалась самодельная петарда, которую он изготавливал дома, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Виталий Пристромов.
Парню оторвало палец, пострадала кисть левой руки, также он получил химический ожог лица и глаз. Сейчас подросток находится в районной больнице.
Это уже не первый пострадавший от пиротехники с начала года в области. Так только в Гомеле 1 января за помощью к врачам
Специалисты в очередной раз напоминают, что приобретать пиротехнические изделия нужно только в специализированных торговых точках, а при их использовании строго соблюдать все меры безопасности.
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Парню оторвало палец, пострадала кисть левой руки, также он получил химический ожог лица и глаз. Сейчас подросток находится в районной больнице.
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