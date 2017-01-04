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В Речице подростку самодельной петардой оторвало палец

05.01.2017 10:22 — ЧП | Tut.by  
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Очередной инцидент с пиротехникой произошел 4 января в Речице. В руках у 16-летнего подростка взорвалась самодельная петарда, которую он изготавливал дома, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Виталий Пристромов.


Парню оторвало палец, пострадала кисть левой руки, также он получил химический ожог лица и глаз. Сейчас подросток находится в районной больнице.

Это уже не первый пострадавший от пиротехники с начала года в области. Так только в Гомеле 1 января за помощью к врачам обратились трое. Среди них две 6-летние девочки. Одна получила ожоги от хлопушки, вторая — от угодившей в лицо ракетницы.

Специалисты в очередной раз напоминают, что приобретать пиротехнические изделия нужно только в специализированных торговых точках, а при их использовании строго соблюдать все меры безопасности.

 
Теги: Гомель
 
 
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Парню оторвало палец, пострадала кисть левой руки, также он получил химический ожог лица и глаз. Сейчас подросток находится в районной больнице.

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