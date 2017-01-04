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Тело женщины в Вилейском водохранилище: известны детали жуткой истории

05.01.2017 10:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Минской области установлены обстоятельства убийства женщины, труп которой был обнаружен в Вилейском водохранилище, сообщила в четверг официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Тело женщины в Вилейском водохранилище: известны детали жуткой истории
© Фото: СК Беларуси
СК: женщину, найденную в Вилейском водохранилище, убил бывший муж

В конце сентября прошлого года в Вилейском водохранилище в 300 метрах от берега был обнаружен труп неизвестной женщины. Тело находилось в спортивной сумке. Правоохранители установили, что погибшая — 42-летняя минчанка, пропавшая без вести в мае 2013-го. По подозрению в убийстве был задержан ее бывший супруг.

"При производстве допросов и иных следственных действий задержанный под тяжестью предъявленных ему собранных следствием доказательств сознался в совершении преступления", — рассказала Белоног.

В ходе расследования было установлено, что решение убить бывшую жену у мужчины возникло спонтанно. В начале мая 2013 года женщина пришла в гараж к обвиняемому, где между ними возникла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил потерпевшую женщину металлическим предметом по голове, а затем задушил веревкой.

"С целью сокрытия следов преступления поместил тело в сумку и на автомобиле вывез в лесной массив в Червенский район.  Спустя месяц он перевез сумку с трупом на Вилейское водохранилище, где утопил", — продолжила Белоног.

По ее словам, в настоящее время следствием завершена работа по сбору доказательств, подтверждающих факт совершения преступления и сокрытия следов. "Проведен большой объем следственных действий, среди которых допросы, проверки показаний на месте, экспертизы", — добавила она.

Была также проведена судебно-психиатрическая. Ее результаты показали — мужчина в момент совершения преступления полностью осознавал, что делал.

"Действия обвиняемого квалифицированы следствием по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — заключила Белоног.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины, труп которой был обнаружен в Вилейском водохранилище 30 сентября прошлого года.

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