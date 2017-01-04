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ДТП с маршруткой под Ушачами: 8 человек находятся в больнице
05.01.2017 11:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Восемь человек были доставлены в больницу после столкновения в Ушачском районе маршрутного такси Mercedes с грузовиком МАЗ, перевозившим на трейлере бульдозер, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.
© Фото: МЧС Беларуси
Авария произошла около 06:00 на 29-м километре автотрассы Р46 "Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации" у деревни Сорочино:
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей следственного управления УСК по Витебской области и Ушачского РОСК", – сказали в СК.
Там также сообщили, что работу следователей координирует начальник УСК Владимир Шалухин.
"Один мужчина скончался на месте происшествия, с повреждениями различной степени тяжести восемь человек доставлены в местную больницу", – уточнили в СК. В настоящее время медики оказывают пострадавшим оперативную помощь.
По словам собеседников Sputnik, следователи продолжают осмотр места ДТП, устанавливается точное количество пассажиров маршрутного такси.
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Работу следователей на места страшного ДТП координирует начальник УСК Владимир Шалухин.
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