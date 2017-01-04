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ДТП с маршруткой под Ушачами: 8 человек находятся в больнице

05.01.2017 11:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Восемь человек были доставлены в больницу после столкновения в Ушачском районе маршрутного такси Mercedes с грузовиком МАЗ, перевозившим на трейлере бульдозер, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

ДТП с маршруткой под Ушачами: 8 человек находятся в больнице
© Фото: МЧС Беларуси
Маршрутка врезалась в МАЗ под Ушачами: погиб 1 пассажир, 4 пострадали

Авария произошла около 06:00 на 29-м километре автотрассы Р46 "Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации" у деревни Сорочино: маршрутка задела по касательной ковш бульдозера – у микроавтобуса от удара сорвала всю обшивку салона слева, один пассажир погиб. 

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей следственного управления УСК по Витебской области и Ушачского РОСК", – сказали в СК.

Там также сообщили, что работу следователей координирует начальник УСК Владимир Шалухин. 

"Один мужчина скончался на месте происшествия, с повреждениями различной степени тяжести восемь человек доставлены в местную больницу", – уточнили в СК. В настоящее время медики оказывают пострадавшим оперативную помощь. 

По словам собеседников Sputnik, следователи продолжают осмотр места ДТП, устанавливается точное количество пассажиров маршрутного такси.

 
Теги: Минск
 
 
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Работу следователей на места страшного ДТП координирует начальник УСК Владимир Шалухин.

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