МИНСК, 5 янв – Sputnik. Восемь человек были доставлены в больницу после столкновения в Ушачском районе маршрутного такси Mercedes с грузовиком МАЗ, перевозившим на трейлере бульдозер, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Авария произошла около 06:00 на 29-м километре автотрассы Р46 "Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации" у деревни Сорочино: маршрутка задела по касательной ковш бульдозера – у микроавтобуса от удара сорвала всю обшивку салона слева, один пассажир погиб.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей следственного управления УСК по Витебской области и Ушачского РОСК", – сказали в СК.

Там также сообщили, что работу следователей координирует начальник УСК Владимир Шалухин.

"Один мужчина скончался на месте происшествия, с повреждениями различной степени тяжести восемь человек доставлены в местную больницу", – уточнили в СК. В настоящее время медики оказывают пострадавшим оперативную помощь.

По словам собеседников Sputnik, следователи продолжают осмотр места ДТП, устанавливается точное количество пассажиров маршрутного такси.