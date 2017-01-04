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Самодельная петарда взорвалась в руке у подростка в Речице
05.01.2017 10:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Подросток в Речице лишился фаланги пальца, а также получил травмы руки и ожоги после взрыва самодельной петарды, сообщило в четверг издание "
© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич
Инцидент произошел накануне в Речице – молодого человека доставили в Речицкую центральную районную больницу.
По информации Пристромова, взрывом подростку оторвало фалангу четвертого пальца. Кроме того, молодой человек получил рваные раны еще двух пальцев, химический ожогом лица и глаз.
В ходе разбирательства было установлено, взорвавшееся пиротехническое устройство было не фабричного производства, а самодельное.
В настоящее время пострадавший находится на лечении в больнице.
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Молодого человека после взрыва доставили в Речицкую центральную районную больницу.
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