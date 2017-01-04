МИНСК, 5 янв – Sputnik. Подросток в Речице лишился фаланги пальца, а также получил травмы руки и ожоги после взрыва самодельной петарды, сообщило в четверг издание " Гомельская правда " со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова.



© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич Семикласснику в Гомельском районе оторвало палец петардой

Инцидент произошел накануне в Речице – молодого человека доставили в Речицкую центральную районную больницу.

По информации Пристромова, взрывом подростку оторвало фалангу четвертого пальца. Кроме того, молодой человек получил рваные раны еще двух пальцев, химический ожогом лица и глаз.

В ходе разбирательства было установлено, взорвавшееся пиротехническое устройство было не фабричного производства, а самодельное.

В настоящее время пострадавший находится на лечении в больнице.