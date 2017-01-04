МИНСК, 5 янв – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили похищенный в Жлобинском районе автомобиль ВАЗ в стоге сена, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гомельского облисполкома.

Владелец машины решил посетить знакомых в деревне Прибудок, но, не доехав до населенного пункта, его ВАЗ-21093 заглох из-за заклинившей коробки передач. Мужчина дошел до знакомых пешком, где его задержали сотрудники милиции по подозрению в совершении правонарушения – за мелкое хулиганство автомобилиста арестовали на сутки.

"С утра мужчина заявил милиционерам, что чувствует – "девятка ушла". Этому особого значения не придали, но когда он перезвонил и сообщил о краже, сразу даже не поверили", – сообщили в УВД.

Там также рассказали, что на место выехали оперуполномоченные Жлобинского РОВД, где обнаружили следы волочения машины в сторону одной из деревень.

Автомобиль нашелся благодаря наблюдательности участкового – в одном из дворов он увидел свежий стог сена, под которым оказался похищенный ВАЗ.