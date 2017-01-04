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Угнанный в Жлобинском районе ВАЗ нашелся в стоге сена

05.01.2017 11:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили похищенный в Жлобинском районе автомобиль ВАЗ в стоге сена, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гомельского облисполкома.

Угнанный в Жлобинском районе ВАЗ нашелся в стоге сена
© flickr.com/ Manage Motor
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Владелец машины решил посетить знакомых в деревне Прибудок, но, не доехав до населенного пункта, его ВАЗ-21093 заглох из-за заклинившей коробки передач. Мужчина дошел до знакомых пешком, где его задержали сотрудники милиции по подозрению в совершении правонарушения – за мелкое хулиганство автомобилиста арестовали на сутки. 

"С утра мужчина заявил милиционерам, что чувствует – "девятка ушла". Этому особого значения не придали, но когда он перезвонил и сообщил о краже, сразу даже не поверили", – сообщили в УВД.

Там также рассказали, что на место выехали оперуполномоченные Жлобинского РОВД, где обнаружили следы волочения машины в сторону одной из деревень. 

Автомобиль нашелся благодаря наблюдательности участкового – в одном из дворов он увидел свежий стог сена, под которым оказался похищенный ВАЗ.

 
Теги: Минск
 
 
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Машина нашлась благодаря наблюдательности участкового – в одном из дворов он увидел свежий стог сена.

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