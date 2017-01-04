В Могилеве житель Черикова проник в запертый магазин, выпил водки, закусил колбасой и забрал из кассы ценники на продукты. Злоумышленника задержали на месте преступления.

Сигнализация в магазине на улице Космонавтов сработала около двух часов ночи 4 января. Прибывшие на место правоохранители обнаружили поднятый роллет на входной двери. Сама дверь оказалась поврежденной — был вырезан фрагмент ПВХ размером примерно 60 на 40 см.

Внутри милиционеры обнаружили ранее судимого жителя Чериковского района, рассказал первый заместитель начальника Могилевского областного управления Департамента охраны Александр Шепелев. При просмотре записи камеры видеонаблюдения правоохранители увидели, что 27-летний мужчина проник в магазин, выпил, закусил и достал что-то из кассы, в темноте пересчитал и спрятал за пазуху. При досмотре выяснилось, что это вовсе не деньги, а ценники на продукты.

Под холодильником милиционеры нашли нож, которым злоумышленник, предположительно, вскрывал роллет и повредил дверь. Нож направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.