Необычную кражу пришлось раскрывать сотрудникам милиции в Жлобинском районе. Пока местный житель за мелкое хулиганство отбывал наказание, кто-то прямо с дороги уволок его поломавшийся автомобиль.

Мужчина ехал к своим знакомым в деревню Прибудок. Не доезжая населенного пункта его ВАЗ внезапно заглох. Что не пытался сделать водитель, машина не заводилась. Владелец оставил авто на дороге, а до приятелей добрался пешком. На следующий день на мужчину за мелкое хулиганство, совершенное несколькими днями ранее, был составлен административный протокол с арестом на сутки. Но как только арестант вышел из ИВС, уже сам обратился в милицию. Автомобиль, который он оставил на дороге, украли.

— На месте, где стоял автомобиль, сотрудники милиции обнаружили следы волочения в сторону одной из деревень. В результате подворового обхода милиционеры на территории одного из домовладений заметили свежесложенный стог соломы. В январе это выглядело странно. Решили проверить. Ткнули вилами — послышался скрежет металла. Под соломой оказался разыскиваемый автомобиль, — рассказал официальный представитель УВД Игорь Гришкевич.

Хозяин подворья тоже удивился находке милиционеров и рассказал, что вечером к нему заезжал племянник с другом, оба из Жлобина. Мужчин разыскали. Теперь в отношении них Жлобинским РОСК возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц.