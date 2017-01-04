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Брестчанин на Volkswagen с летними шинами снес светофор
05.01.2017 12:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Нетрезвый водитель на автомобиле Volkswagen снес светофор в Бресте — на мужчину сотрудники ГАИ составили четыре протокола, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: СК Беларуси
Авария произошла утром 4 января около 08:00 на улице Гаврилова областного центра.
"По предварительной информации, 21-летний брестчанин, управляя автомобилем Volkswagen Sharan, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект", — сказали в ГАИ.
По информации инспекции, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле). Кроме того, на Volkswagen были установлены летние шины.
В отношении водителя инспекторы составили четыре протокола. Поврежденный светофор брестчанин лихач будет восстанавливать за свой счет.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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По информации инспекции, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,6 промилле.
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