МИНСК, 5 янв — Sputnik. Нетрезвый водитель на автомобиле Volkswagen снес светофор в Бресте — на мужчину сотрудники ГАИ составили четыре протокола, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



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Авария произошла утром 4 января около 08:00 на улице Гаврилова областного центра.

"По предварительной информации, 21-летний брестчанин, управляя автомобилем Volkswagen Sharan, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект", — сказали в ГАИ.

По информации инспекции, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле). Кроме того, на Volkswagen были установлены летние шины.

В отношении водителя инспекторы составили четыре протокола. Поврежденный светофор брестчанин лихач будет восстанавливать за свой счет.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.