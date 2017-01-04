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УСК: в попавшей в ДТП под Ушачами маршрутке ехали 15 пассажиров

05.01.2017 13:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Следователи установили предварительное количество пассажиров маршрутного такси, которое попало в ДТП в Ушачском районе, врезавшись в МАЗ, перевозивший трактор, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

УСК: в попавшей в ДТП под Ушачами маршрутке ехали 15 пассажиров
© Фото: СК Беларуси
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ДТП произошло утром в четверг на автотрассе Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации, возле деревни Сорочино: перевозившая людей маршрутка задела ковш бульдозера, размещенного на трейлере. В результате у микроавтобуса Mercedes от удара сорвало часть обшивки салона, один пассажир буса погиб. 

"По предварительной информации в салоне маршрутного такси находилось 15 пассажиров и водитель. Водитель госпитализирован в Ушачскую ЦРБ", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что из салона маршрутного такси следователи изъяли видеорегистратор.

Ранее в УСК Sputnik сообщили, что работу следователей, занимающихся данным ДТП, координирует лично начальник управления Владимир Шалухин. Известно, что после аварии восемь пассажиров маршрутки были с травмами доставлены в учреждения здравоохранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Из салона попавшего в жуткую аварию маршрутного такси следователи изъяли видеорегистратор.

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