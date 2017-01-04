МИНСК, 5 янв – Sputnik. Следователи установили предварительное количество пассажиров маршрутного такси, которое попало в ДТП в Ушачском районе, врезавшись в МАЗ, перевозивший трактор, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Фото: СК Беларуси ДТП с маршруткой под Ушачами: 8 человек находятся в больнице

ДТП произошло утром в четверг на автотрассе Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации, возле деревни Сорочино: перевозившая людей маршрутка задела ковш бульдозера, размещенного на трейлере . В результате у микроавтобуса Mercedes от удара сорвало часть обшивки салона, один пассажир буса погиб.

"По предварительной информации в салоне маршрутного такси находилось 15 пассажиров и водитель. Водитель госпитализирован в Ушачскую ЦРБ", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что из салона маршрутного такси следователи изъяли видеорегистратор.

Ранее в УСК Sputnik сообщили, что работу следователей, занимающихся данным ДТП, координирует лично начальник управления Владимир Шалухин. Известно, что после аварии восемь пассажиров маршрутки были с травмами доставлены в учреждения здравоохранения .