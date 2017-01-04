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УСК: в попавшей в ДТП под Ушачами маршрутке ехали 15 пассажиров
05.01.2017 13:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Следователи установили предварительное количество пассажиров маршрутного такси, которое попало в ДТП в Ушачском районе, врезавшись в МАЗ, перевозивший трактор, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
© Фото: СК Беларуси
ДТП произошло утром в четверг на автотрассе Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации, возле деревни Сорочино: перевозившая людей маршрутка
"По предварительной информации в салоне маршрутного такси находилось 15 пассажиров и водитель. Водитель госпитализирован в Ушачскую ЦРБ", – сказала Сахарова.
Она также уточнила, что из салона маршрутного такси следователи изъяли видеорегистратор.
Ранее в УСК Sputnik сообщили, что работу следователей, занимающихся данным ДТП, координирует лично начальник управления Владимир Шалухин. Известно, что после аварии
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Из салона попавшего в жуткую аварию маршрутного такси следователи изъяли видеорегистратор.
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