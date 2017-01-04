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охранник Букингемского дворца чуть не застрелил Елизавету II

05.01.2017 13:48 — ЧП | Tut.by  
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Королеву Елизавету II едва не застрелил охранник Букингемского дворца, когда она прогуливалась из-за бессонницы, передает Independent.


Фото: Reuters

Об инциденте рассказал сам гвардеец. По его словам, ночью королева не могла уснуть, накинула пальто и пошла прогуляться.

Патрулировавший территорию охранник увидел фигуру в темноте и решил, что кто-то пробрался во дворец. Мужчина сказал, что испугался и крикнул: «Кто это?», однако фигура оказалась королевой.

«Черт возьми, ваше величество, я чуть не застрелил вас», — заявил охранник, на что Елизавета II ответила: «Все в порядке. В следующий раз я позвоню и предупрежу вас, и вам не придется в меня стрелять».

Издание не уточняет, когда именно произошел инцидент.

 
 
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Об инциденте рассказал сам гвардеец. По его словам, ночью королева не могла уснуть, накинула пальто и пошла прогуляться.

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