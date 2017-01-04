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Минчанка с "наркокостылем" задержана в Минске

05.01.2017 14:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД Минска задержали жительницу столицы, которая для хранения спайса использовала тайник в костыле, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка с "наркокостылем" задержана в Минске
© flickr.com/ cbertel
Школьники Витебского района сообщили в милицию о тайнике со спайсом

Оперативники провели задержание на улице Каховской, ранее 32-летняя женщина была неоднократно суда за незаконный оборот наркотиков.

"В принадлежащем ей костыле, который она использовала для ходьбы в связи с имеющимся повреждением бедра, был обнаружен тайник, в котором находился полиэтиленовый пакетик с порошком белого цвета", – сказали в ГУВД.

По заключению эксертизы порошок является особо опасным психотропом альфа-PVP. 

В отношении женщины Центральным (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Жительнице столицы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Сейчас сотрудники милиции проверяют причастность минчанки к сбыту психотропов на территории Центрального района столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас сотрудники милиции проверяют причастность минчанки к сбыту психотропов на территории Центрального района столицы.

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