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Белорус пытался провезти в Украину сигарет без акцизных марок на 180 тысяч долларов
Большегрузный автомобиль с крупной партией сигарет задержали в украинском пункте пропуска «Доманово»,
Фура въезжала на территорию Украины со стороны белорусского пункта пропуска «Мокраны». Во время оформления транспортного средства, которым управлял белорус, у пограничников возникли сомнения в легитимности отправителя и получателя груза объемом в 1240 ящиков сигарет.
Во время проверки выяснилось, что сигареты перевозились без марок акцизного сбора и имеют признаки незаконного изготовления и подделки упаковки. Также возникли вопросы по поводу достоверности сопроводителных документов.
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В итоге пограничники направили информацию в государственную фискальную службу Украины о выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
По факту начато досудебное расследование. Фура с табачными изделиями задержана до установления всех обстоятельств произошедшего. Транспорт и груз предварительно оценили в 180 тысяч долларов.
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Фура с табачными изделиями задержана до установления всех обстоятельств произошедшего. Транспорт и груз предварительно оценили в 180 тысяч долларов.
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