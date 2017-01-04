Большегрузный автомобиль с крупной партией сигарет задержали в украинском пункте пропуска «Доманово», сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Фото: ГПС Украины

Фура въезжала на территорию Украины со стороны белорусского пункта пропуска «Мокраны». Во время оформления транспортного средства, которым управлял белорус, у пограничников возникли сомнения в легитимности отправителя и получателя груза объемом в 1240 ящиков сигарет.

Во время проверки выяснилось, что сигареты перевозились без марок акцизного сбора и имеют признаки незаконного изготовления и подделки упаковки. Также возникли вопросы по поводу достоверности сопроводителных документов.

Видео: Державна прикордонна служба України

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В итоге пограничники направили информацию в государственную фискальную службу Украины о выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

По факту начато досудебное расследование. Фура с табачными изделиями задержана до установления всех обстоятельств произошедшего. Транспорт и груз предварительно оценили в 180 тысяч долларов.