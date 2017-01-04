﻿ Белорус пытался провезти в Украину сигарет без акцизных марок на 180 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорус пытался провезти в Украину сигарет без акцизных марок на 180 тысяч долларов

05.01.2017 14:26 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Большегрузный автомобиль с крупной партией сигарет задержали в украинском пункте пропуска «Доманово», сообщает Государственная пограничная служба Украины.


Фото: ГПС Украины

Фура въезжала на территорию Украины со стороны белорусского пункта пропуска «Мокраны». Во время оформления транспортного средства, которым управлял белорус, у пограничников возникли сомнения в легитимности отправителя и получателя груза объемом в 1240 ящиков сигарет.

Во время проверки выяснилось, что сигареты перевозились без марок акцизного сбора и имеют признаки незаконного изготовления и подделки упаковки. Также возникли вопросы по поводу достоверности сопроводителных документов.

Видео: Державна прикордонна служба України

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В итоге пограничники направили информацию в государственную фискальную службу Украины о выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

По факту начато досудебное расследование. Фура с табачными изделиями задержана до установления всех обстоятельств произошедшего. Транспорт и груз предварительно оценили в 180 тысяч долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фура с табачными изделиями задержана до установления всех обстоятельств произошедшего. Транспорт и груз предварительно оценили в 180 тысяч долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минчанка с "наркокостылем" задержана в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика