МИНСК, 5 янв – Sputnik. Следователи установили личность мужчины, погибшего в результате столкновения в Ушачском районе маршрутного такси Mercedes и грузовика МАЗ, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Фото: СК Беларуси УСК: в попавшей в ДТП под Ушачами маршрутке ехали 15 пассажиров

Страшная авария с участием микроавтобуса произошла около 06:00 5 января на трассе Лепель – Полоцк: у деревни Сорочино маршрутка во время движения зацепила бульдозер , находящегося на трейлере. У микроавтобуса от удара оторвало часть обшивки корпуса. Из 15 пассажиров буса один человек погиб на месте ДТП.

"Установлена личность погибшего мужчины – это 28-летний житель Новополоцка", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что ранения получили восемь пассажиров Mercedes: из них двое в настоящее время находятся хирургическом отделении Ушачской центральной районной больницы, еще два человека – в реанимации, их состояние медики оценивают как тяжелое. Была также госпитализирована пассажирка, которая сама приехала в учреждение здравоохранения.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель грузовика перевозил бульдозер, являющийся негабаритным грузом, без спецразрешения. Кроме того, перевозка осуществлялась в темное время, что запрещено.

Координирует работу следствия начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин. Из салона Mercedes следователи изъяли видеорегистратор.