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УСК: в ДТП с маршруткой под Ушачами погиб житель Новополоцка
05.01.2017 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Следователи установили личность мужчины, погибшего в результате столкновения в Ушачском районе маршрутного такси Mercedes и грузовика МАЗ, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
© Фото: СК Беларуси
Страшная авария с участием микроавтобуса произошла около 06:00 5 января на трассе Лепель – Полоцк: у деревни Сорочино
"Установлена личность погибшего мужчины – это 28-летний житель Новополоцка", – сказала Сахарова.
Она также уточнила, что ранения получили восемь пассажиров Mercedes: из них двое в настоящее время находятся хирургическом отделении Ушачской центральной районной больницы, еще два человека – в реанимации, их состояние медики оценивают как тяжелое. Была также госпитализирована пассажирка, которая сама приехала в учреждение здравоохранения.
По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель грузовика перевозил бульдозер, являющийся негабаритным грузом, без спецразрешения. Кроме того, перевозка осуществлялась в темное время, что запрещено.
Координирует работу следствия начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин. Из салона Mercedes следователи изъяли видеорегистратор.
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По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель грузовика перевозил бульдозер, являющийся негабаритным грузом, без спецразрешения.
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