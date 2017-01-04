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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршруткой под Ушачами

05.01.2017 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено по факту аварии в Ушачском районе с участием маршрутного такси Mercedes, в котором погиб 28-летний пассажир, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршруткой под Ушачами
© Фото: СК Беларуси
УСК: в ДТП с маршруткой под Ушачами погиб житель Новополоцка

Маршрутка столкнулась с грузовым МАЗом, перевозящим на трейлере бульдозер, рано утром в четверг 5 января. Микроавтобус зацепил левой стороной ковш бульдозера, в результате машина лишилась части обшивки салона, один пассажир – житель Новополоцка – получил смертельные ранения, от которых скончался на месте ДТП.

"По факту дорожно-транспортного происшествия Ушачским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сказала Сахарова.

Среди восьми пострадавших, которые были помещены в Ушачскую центральную районную больницу, по информации УСК, – житель Борисова (1970 года рождения), жительница Полоцка (1971), а также новополочане – четыре женщины (1953, 1970, 1974, 1990) и двое мужчин (1972, 1994).

Ранее в УГАИ УВД Витебского облисполкома сообщили, что ДТП произошло из-за ряда нарушений, допущенных водителем МАЗа – у него не было разрешения на перемещение негабаритного груза, бульдозер перевозился по автотрассе Р46 "Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации" в темное время суток.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
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