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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршруткой под Ушачами
05.01.2017 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено по факту аварии в Ушачском районе с участием маршрутного такси Mercedes, в котором погиб 28-летний пассажир, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
© Фото: СК Беларуси
Маршрутка столкнулась с грузовым МАЗом, перевозящим на трейлере бульдозер, рано утром в четверг 5 января. Микроавтобус
"По факту дорожно-транспортного происшествия Ушачским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сказала Сахарова.
Среди
Ранее в УГАИ УВД Витебского облисполкома сообщили, что ДТП произошло из-за ряда нарушений, допущенных водителем МАЗа – у него не было разрешения на перемещение негабаритного груза, бульдозер перевозился по автотрассе Р46 "Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации" в темное время суток.
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ДТП произошло из-за ряда нарушений, допущенных водителем МАЗа – у него не было разрешения на перемещение негабаритного груза, бульдозер перевозился в темное время...
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