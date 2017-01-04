МИНСК, 5 янв — Sputnik. Пассажирский автобус, ехавший по маршруту Прага — Минск, столкнулся с грузовым автомобилем в Польше, передает польское издание doba.



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Инцидент произошел накануне около 17:00 на автодороге №8 возле города Клодзко, недалеко от чешско-польской границы. Туристический автобус компании "Интакс", перевозивший пассажиров из Праги в Минск, столкнулся с фурой.

По информации портала, в результате ДТП никто не пострадал, движение на автодороге не перекрывалось. Автобус с поврежденной передней частью был увезен на эвакуаторе.

Официальный комментарий по поводу инцидента корреспонденту Sputnik получить у компании-перевозчика не удалось.