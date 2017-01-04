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Витебский автобус попал в ДТП в Смоленской области

05.01.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Витебский туристический автобус попал в аварию в Смоленской области, никто из пассажиров не пострадал, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

Витебский автобус попал в ДТП в Смоленской области
© Фото: doba.pl
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Сообщается, что ДТП произошло на федеральной автомобильной дороге М-1 под Вязьмой – водитель врезался в дорожное ограждение, транспортное средство следовало в Москву.

"Сегодня ночью на трассе М-1 за Вязьмой в ДТП попал витебский туристический автобус. Пассажиров привезли в Вязьму на вокзал и бросили", – написал в социальной сети "ВКонтакте" очевидец аварии.

По информации белорусских туристов, перевозчик — туристическое агентство "Витпол" — гражданам не предоставил другой транспорт, чтобы они смогли добраться до Москвы.

Как удалось выяснить Sputnik, в настоящее время пассажиры автобуса находятся в Москве – в столицу России им пришлось добираться своим ходом, несколько человек вернулись обратно в Витебск

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По информации белорусских туристов, перевозчик гражданам не предоставил другой транспорт, чтобы они смогли добраться до Москвы.

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