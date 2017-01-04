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Пострадавший в ДТП под Ушачами: очнулись и увидели автобус без борта

05.01.2017 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Двое пострадавших в аварии в Ушачском районе с участием маршрутного такси Mercedes, находятся в тяжелом состоянии, сообщил в эфире телеканала "Беларусь-1" главный врач Ушачской районной больницы Сергей Моисеев.

"Двое находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. С одной работают хирурги. Остальные пациенты с различными степенями травм находятся в отделении. Четырех человек готовим на выписку", — сказал Моисеев.

Всего в больницу были доставлены девять человек, в том числе водитель микроавтобуса. Один человек — 29-летний житель Новополоцка — погиб на месте.

Один из пострадавших, который сейчас находится в больнице, рассказал о первых минутах после аварии.

"Очнулись, увидели, что борта у маршрутки нет. К счастью я сидел правее. Мы помогали вытаскивать людей, пока не было скорой. Потому что люди были в тяжелом состоянии", — рассказал мужчина.

По факту аварии Ушачский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Маршрутка столкнулась с грузовым МАЗом, перевозящим на трейлере бульдозер Caterpillar, рано утром в четверг 5 января. Микроавтобус зацепил левой стороной ковш бульдозера, в результате машина лишилась части обшивки салона, а один пассажир — житель Новополоцка — получил смертельные ранения, от которых скончался на месте ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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Ехавшие в Mercedes пассажиры после ДТП помогали вытаскивать пострадавших из разбитой маршрутки до приезда медиков.

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