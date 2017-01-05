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Еще одно смертельное ДТП с участием милиционера произошло в Беларуси
05.01.2017 19:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Следственные органы выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое совершил сотрудник Борисовского РУВД, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УВД Минской области Евгений Сачек.
"Следствие будет выяснять обстоятельства данного ДТП. Это был действующий сотрудник Борисовского РУВД, ДТП было совершено на личном автомобиле сотрудника милиции, не в рабочее время, в темное время суток, с места ДТП он не скрывался", — сообщил Сачек.
От других комментариев он отказался, сославшись на то, что идет следствие.
О ДТП рассказали спустя неделю
В свою очередь официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович сообщил Sputnlk, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 317 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения" Уголовного кодекса Беларуси.
"Идет расследование, оглашать какие-то подробности рано, назначены экспертизы, после которых можно будет делать выводы", — сказал Кабакович.
Информация о данном ДТП первоначально появилась в соцсетях. В правоохранительных органах подтвердили данный факт только спустя неделю.
ДТП с участием сотрудника милиции произошло вечером 30 декабря 2016 года на трассе Слобода-Новосады недалеко от деревни Кривая Береза Смолевичского района.
Это не первое резонансное ДТП со смертельным исходом с участием сотрудника милиции. 26 ноября в деревне Дарево Ляховичского района временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичского ГУВД, находясь за рулем в нетрезвом состоянии,
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Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника Борисовского РУВД, который сбил женщину, переходившую улицу.
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