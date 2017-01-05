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Еще одно смертельное ДТП с участием милиционера произошло в Беларуси

05.01.2017 19:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Следственные органы выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое совершил сотрудник Борисовского РУВД, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УВД Минской области Евгений Сачек.

"Следствие будет выяснять обстоятельства данного ДТП. Это был действующий сотрудник Борисовского РУВД, ДТП было совершено на личном автомобиле сотрудника милиции, не в рабочее время, в темное время суток, с места ДТП он не скрывался", — сообщил Сачек.

Еще одно смертельное ДТП с участием милиционера произошло в Беларуси
© Фото: УВД Витебского облисполкома
Пострадавший в ДТП под Ушачами: очнулись и увидели автобус без борта

От других комментариев он отказался, сославшись на то, что идет следствие.

О ДТП рассказали спустя неделю

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович сообщил Sputnlk, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 317 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения" Уголовного кодекса Беларуси.

"Идет расследование, оглашать какие-то подробности рано, назначены экспертизы, после которых можно будет делать выводы", — сказал Кабакович.

Информация о данном ДТП первоначально появилась в соцсетях. В правоохранительных органах подтвердили данный факт только спустя неделю.

ДТП с участием сотрудника милиции произошло вечером 30 декабря 2016 года на трассе Слобода-Новосады недалеко от деревни Кривая Береза Смолевичского района.

Это не первое резонансное ДТП со смертельным исходом с участием сотрудника милиции. 26 ноября в деревне Дарево Ляховичского района временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичского ГУВД, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина погибла, в отношении милиционера возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника Борисовского РУВД, который сбил женщину, переходившую улицу.

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