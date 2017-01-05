МИНСК, 5 янв — Sputnik. Следственные органы выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое совершил сотрудник Борисовского РУВД, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УВД Минской области Евгений Сачек.

"Следствие будет выяснять обстоятельства данного ДТП. Это был действующий сотрудник Борисовского РУВД, ДТП было совершено на личном автомобиле сотрудника милиции, не в рабочее время, в темное время суток, с места ДТП он не скрывался", — сообщил Сачек.

От других комментариев он отказался, сославшись на то, что идет следствие.

О ДТП рассказали спустя неделю

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович сообщил Sputnlk, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 317 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения" Уголовного кодекса Беларуси.

"Идет расследование, оглашать какие-то подробности рано, назначены экспертизы, после которых можно будет делать выводы", — сказал Кабакович.

Информация о данном ДТП первоначально появилась в соцсетях. В правоохранительных органах подтвердили данный факт только спустя неделю.

ДТП с участием сотрудника милиции произошло вечером 30 декабря 2016 года на трассе Слобода-Новосады недалеко от деревни Кривая Береза Смолевичского района.

Это не первое резонансное ДТП со смертельным исходом с участием сотрудника милиции. 26 ноября в деревне Дарево Ляховичского района временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичского ГУВД, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил 36-летнюю жительницу Слуцка . Женщина погибла, в отношении милиционера возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.