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В порту Лос-Анджелеса при крушении вертолета погибли два человека

06.01.2017 06:56 — ЧП | Tut.by  
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В порту Лос-Анджелеса штата Калифорния крушение потерпел вертолет Robinson R-22, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на береговую охрану.

В результате происшествия, по данным собеседников издания, погибли находившиеся на борту пилот и один пассажир. Их тела в результате многочасовых поисков, по данным спасателей, были найдены на дне гавани. Сам вертолет затонул в Тихом океане.

Инцидент, как отмечает Los Angeles Times, произошел в среду 4 января в 17:45 по местному времени. Вертолет был зарегистрирован в компании JJ Helicopters Inc. В качестве экскурсионного рейса он вылетел с летного поля Замперини в Торранс для фотосессии, уточнили спасатели.

 
 
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