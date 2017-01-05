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В порту Лос-Анджелеса при крушении вертолета погибли два человека
В порту Лос-Анджелеса штата Калифорния крушение потерпел вертолет Robinson R-22, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на береговую охрану.
В результате происшествия, по данным собеседников издания, погибли находившиеся на борту пилот и один пассажир. Их тела в результате многочасовых поисков, по данным спасателей, были найдены на дне гавани. Сам вертолет затонул в Тихом океане.
Инцидент, как отмечает Los Angeles Times, произошел в среду 4 января в 17:45 по местному времени. Вертолет был зарегистрирован в компании JJ Helicopters Inc. В качестве экскурсионного рейса он вылетел с летного поля Замперини в Торранс для фотосессии, уточнили спасатели.
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Сам вертолет затонул в Тихом океане.
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