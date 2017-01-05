Автобус, следовавший по маршруту «ДС Сухарево-5» — «ДС Кунцевщина», загорелся во время движения. Об этом TUT.BY рассказали в Минском городском управлении МЧС.



Фото: МГУ МЧС

Возгорание произошло в 5.56 утра на улице Лобанка. В это время в салоне автобуса № 17 «ДС Сухарево-5» — «ДС Кунцевщина» находилось примерно 15 человек. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.



Фото: МГУ МЧС

В МЧС о пожаре сообщил водитель. Прибывшие по вызову спасатели потушили транспортное средство.

Как рассказал пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Александр Попко, сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.