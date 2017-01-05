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Городской автобус загорелся в столице во время движения
Автобус, следовавший по маршруту «ДС Сухарево-5» — «ДС Кунцевщина», загорелся во время движения. Об этом TUT.BY рассказали в Минском городском управлении МЧС.
Возгорание произошло в 5.56 утра на улице Лобанка. В это время в салоне автобуса № 17 «ДС Сухарево-5» — «ДС Кунцевщина» находилось примерно 15 человек. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.
В МЧС о пожаре сообщил водитель. Прибывшие по вызову спасатели потушили транспортное средство.
Как рассказал пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Александр Попко, сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.
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В это время в салоне автобуса № 17 "ДС Сухарево-5" - "ДС Кунцевщина" находилось примерно 15 человек.
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