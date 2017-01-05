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Взрыв газа в шахте в Китае: более десятка погибших

06.01.2017 08:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Количество погибших в результате взрыва газовоздушной смеси в шахте в китайской провинции Хэнань достигло 12 человек, передает в пятницу агентство "Синьхуа", ссылающееся на власти региона.

Взрыв газа в шахте в Китае: более десятка погибших
© Sputnik Павел Лисицын
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Взрыв произошел в минувшую среду в шахте, расположенной в уезде Денфэн в городском округе Чэнчжоу. В это время в шахте находилось более 50 человек, на поверхность удалось выбраться 39-ти. Семь человек оставались заблокированными под землей.

Власти провинции подтвердили гибель всех оставшихся в шахте рабочих. По факту ЧП проводится расследование. В качестве предполагаемой причины взрыва рассматривается неправильная эксплуатация оборудования.

Ранее стало известно, что бизнесмен, который финансировал деятельность шахты, был задержан с поличным.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее был задержан человек, который занимался финансированием деятельности шахты.

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