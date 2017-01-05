МИНСК, 6 янв — Sputnik. Количество погибших в результате взрыва газовоздушной смеси в шахте в китайской провинции Хэнань достигло 12 человек, передает в пятницу агентство "Синьхуа" , ссылающееся на власти региона.



© Sputnik Павел Лисицын Беларуськалий: работника убило отколовшимся куском руды

Взрыв произошел в минувшую среду в шахте, расположенной в уезде Денфэн в городском округе Чэнчжоу. В это время в шахте находилось более 50 человек, на поверхность удалось выбраться 39-ти. Семь человек оставались заблокированными под землей.

Власти провинции подтвердили гибель всех оставшихся в шахте рабочих. По факту ЧП проводится расследование. В качестве предполагаемой причины взрыва рассматривается неправильная эксплуатация оборудования.

Ранее стало известно, что бизнесмен, который финансировал деятельность шахты, был задержан с поличным.