МИНСК, 6 янв — Sputnik. Ковш бульдозера, который стал причиной смертельного ДТП с участием маршрутного такси под Ушачами, почти на полметра выступал за габариты грузовика и фактически срезал левую сторону салона как лезвием, рассказали в эфире телеканала СТВ журналисты, побывавшие в четверг на месте аварии.

Маршрутка столкнулась с грузовым МАЗом, перевозящим на трейлере бульдозер , рано утром в четверг 5 января. Микроавтобус зацепил левой стороной ковш бульдозера, в результате машина лишилась части обшивки салона, один пассажир — житель Новополоцка — получил смертельные ранения, от которых скончался на месте ДТП.

Выступающий ковш бульдозера, ставший причиной страшной аварии, водитель маршрутки "увидел буквально за секунду до удара". Об этом водитель рассказал телевизионщикам в больнице, куда его привезли вместе с пострадавшими пассажирами маршрутки.

Один погиб, восемь в больнице

Всего в маршрутке ехали 15 человек. Еще до приезда скорой пассажиры микроавтобуса, сидевшие справа, пытались оказать помощь пострадавшим попутчикам.

"Очнулись, увидели, что борта у маршрутки нет. К счастью я сидел правее. Мы помогали вытаскивать людей, пока не было скорой. Потому что люди были в тяжелом состоянии", — рассказал в эфире телеканала "Беларусь-1" один из пассажиров маршрутки.

Один из пассажиров — житель Новополоцка — от полученных травм скончался на месте. Еще девятерым, в том числе водителю маршрутки, была оказана медицинская помощь. Состояние двоих медики оценили как тяжелое.

"У обоих пациентов наличие не одной травмы, а политравмы. Одна женщина уже прооперирована. Состояние ее пока недостаточно стабильное, чтобы говорить о каких-то прогнозах. Но мы делаем все возможное", — сказал в вечернем эфире СТВ главный врач Ушачской районной больницы Сергей Моисеев.

Груз перевозился с нарушениями

Крупногабаритный груз, который стал причиной аварии со смертельным исходом, перевозился с нарушениями, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



© Фото: СК Беларуси УСК: в попавшей в ДТП под Ушачами маршрутке ехали 15 пассажиров

"Не имелось специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза. Как правило, запрещается перемещение крупногабаритных транспортных средств в ночное время и при осложнениях погодных условий. То есть двигаться водитель не имел бы права, даже при наличии специального разрешения", — заявил начальник УГАИ УВД Витебского облисполкома Владимир Назарко.

По его словам, правовая оценка — в рамках расследования уголовного дела — будет дана в том числе и предприятию, которое организовало перевозку крупногабаритного транспортного средства с нарушениями ПДД.

Возбуждено дело

По факту аварии Ушачский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"Следователями проведен осмотр места происшествия и изъят видеорегистратор из салона "Мерседес", возбуждено уголовное дело по факту ДТП", — рассказала журналистам телеканала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.