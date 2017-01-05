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МЧС сообщило о первых случаях обморожений
06.01.2017 08:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Первые случаи переохлаждений зафиксированы в Беларуси, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности в связи с сильными морозами. Минувшей ночью по Минской области было более 20 градусов мороза.
© Sputnik Алексей Мальгавко
"В Минской области за минувшие сутки зарегистрированы семь случаев обморожения", — сообщили Sputnik в пятницу в минском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.
По словам собеседников агентства, случаи переохлаждения зафиксированы в Борисовском, Копыльском, Логойском, Солигорском (два случая), Стародорожском и Червенском районах столичного региона.
Как сообщили Sputnik комбустиологи, чаще всего холодовые травмы во время сильного мороза получают люди в состоянии алкогольного опьянения.
"90% людей, которых в ожоговое отделение доставили с глубокими отморожениями, спали на улице во время сильного мороза в состоянии алкогольного опьянения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, результатом таких травм, как правило, бывают ампутации кистей рук и стоп.
Вместе с тем комбустиолог отметил, что среди лежащих на улице во время сильного мороза могут оказаться абсолютно трезвые люди, у которых случился инсульт или сердечный приступ.
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Комбустиологи призвали население не употреблять спиртные напитки во время сильных морозов.
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