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Трое браконьеров в Пинском районе "порыбачили" на 2,7 тысячи долларов
В Пинском районе задержали трех браконьеров, которые ловили рыбу 10-ю сетями,
Задержали нарушителей 3 января на затоне реки Припять вблизи деревни Березцы.
Десятью сетями общей длиной 191 метр они незаконно добыли 161 особь различных видов рыб общим весом свыше 23 кг. Вред, причиненный окружающей среде, составил 237 базовых величин (5,4 тысячи рублей). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Десятью сетями общей длиной 191 метр они незаконно добыли 161 особь различных видов рыб.
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