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Настоятельница православного монастыря убита в Борисовском районе

06.01.2017 09:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. В Белорусской православной церкви подтвердили, что в ночь на пятницу была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушка Василиcса.

"Я могу подтвердить факт, что матушка Василиcса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", — сообщил Sputnik в пятницу пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

В правоохранительных органах подтвердили данный факт, но подробности пока не сообщили.

По информации монастыря, настоятельница Василисса приехала в Беларусь из Украины, была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, после образования сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг.

С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси — была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы подтвердили факт убийства, однако детали инцидента не раскрываются.

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