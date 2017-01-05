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Монахини монастыря: мы скорбим в связи с убийством матушки Василиссы

06.01.2017 10:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов уже прибыли в Cвято-Ксениевский монастырь, где была убита его настоятельница матушка Василиcса.

Монахини монастыря: мы скорбим в связи с убийством матушки Василиссы
© Фото: Светланы Курейчик / МЛЫН.by
Настоятельница православного монастыря убита в Борисовском районе

Как сообщили Sputnik в монастыре, убийство настоятельницы произошло минувшей ночью. В монастыре крайне неохотно общаются на данную тему. "Мы скорбим, такое горе накануне праздника. Матушка была убита этой ночью. Больше ничего не могу говорить", — сказала Sputnik по телефону одна из монахинь обители. По ее словам, в монастыре уже работают следователи и напавшая на настоятельницу задержана.

В правоохранительных органах подтвердили факт убийства, но другие подробности не сообщили.

Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области (Украина). Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора Минска, затем после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря. В 2002 году приняла иноческий постриг, в 2004 — монашеский.

С 2004 году по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси — настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.

 
Теги: Минск
 
 
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Убитая матушка Василисса была настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря более 10 лет.

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