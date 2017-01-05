МИНСК, 6 янв — Sputnik. Рейсовый автобус маршрута "ДС Сухарево-5 — ДС Кунцевщина" загорелся утром в Минске, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

Инцидент произошел в пятницу утром, около 06:00. Сразу после возгорания автобуса водитель вызвал спасателей, которым удалось справиться с огнем.



© Фото: Минское городское УМЧС Информация о пожаре поступила в 05:56, огонь был потушен в 06:15

"В салоне находилось 15 пассажиров. Никто не пострадал", — рассказал Sputnik Попко.

По словам официального представителя столичного УМЧС, сейчас специалисты выясняют причины возгорания автобуса. Среди основных версий — короткое замыкание. Однако выводы, как подчеркнул собеседник агентства, делать рано. По словам Попко, с установившейся в Беларуси холодной погодой данный инцидент вряд ли связан.



© Фото: Минское городское УМЧС Ликвидировали ЧП несколько пожарных расчетов

По данным транспортных служб, к задержке в движении общественного транспорта происшествие не привело.