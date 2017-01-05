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В Барани после встречи Нового года убили мужчину

06.01.2017 10:54 — ЧП | Tut.by  
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В Барани обнаружили тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Оршанский межрайонный отдел СК расследует уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Тело местного жителя с колото-резаной раной в области живота нашли утром 2 января во дворе одного из домов в Барани. По подозрению в причинении телесных повреждений задержали 66-летнего пенсионера, который живет в этом же доме.

Следователи изъяли по месту жительства подозреваемого следы вещества бурого цвета, ножи и другие предметы. В мусорных баках возле дома обнаружили обувь в пакете. Предположительно, она принадлежит убитому. Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые расположены в доме напротив. На них запечатлены передвижения подозреваемого и потерпевшего в ночь с 1 на 2 января.

Следователи назначили экспертные исследования, в том числе судебно-медицинскую и дактилоскопическую экспертизы, устанавливают мотив преступления, свидетелей и очевидцев.

 
 
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По подозрению в причинении телесных повреждений задержали 66-летнего пенсионера.

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