Сообщение о пожаре в микрорайоне Березина районного центра поступило спасателям 5 января, в 19.12. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, ощущался запах дыма на лестничной клетке в подъезде, говорится на сайте ведомства.





Огонь потушили еще до прибытия пожарных. В квартире было повреждено имущество на кухне, закопчены стены.

При самостоятельном тушении пожара хозяйка получила ожоги рук 2 и 3 степени (18% тела), женщину госпитализировали.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.