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В Светлогорске женщина получила ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар на кухне

06.01.2017 11:43 — ЧП | Tut.by  
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Сообщение о пожаре в микрорайоне Березина районного центра поступило спасателям 5 января, в 19.12. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, ощущался запах дыма на лестничной клетке в подъезде, говорится на сайте ведомства.


Огонь потушили еще до прибытия пожарных. В квартире было повреждено имущество на кухне, закопчены стены.

При самостоятельном тушении пожара хозяйка получила ожоги рук 2 и 3 степени (18% тела), женщину госпитализировали.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

 
 
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При тушении пожара хозяйка получила ожоги рук 2 и 3 степени (18% тела), женщину госпитализировали.

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