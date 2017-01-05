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В Светлогорске женщина получила ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар на кухне
Сообщение о пожаре в микрорайоне Березина районного центра поступило спасателям 5 января, в 19.12. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, ощущался запах дыма на лестничной клетке в подъезде, говорится на
Огонь потушили еще до прибытия пожарных. В квартире было повреждено имущество на кухне, закопчены стены.
При самостоятельном тушении пожара хозяйка получила ожоги рук 2 и 3 степени (18% тела), женщину госпитализировали.
Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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При тушении пожара хозяйка получила ожоги рук 2 и 3 степени (18% тела), женщину госпитализировали.
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