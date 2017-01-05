|
СК: подозреваемая в убийстве настоятельницы Василиссы задержана
06.01.2017 11:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в связи с убийством настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, подозреваемая задержана, сообщили в СК.
"УСК по Минской области всесторонне разбирается с обстоятельствами
По ее словам, возбуждено уголовное дело, подозреваемая в убийстве задержана.
"С участниками трагических событий работают следователи. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", задержана подозреваемая. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза", — сказала Белоног.
Руководство УСК по Минской области взяло на контроль ход выяснения обстоятельств данного преступления, отметила официальный представитель УСК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемую в совершении убийства по решению следствия отправили к медикам для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии