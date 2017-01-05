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СК: подозреваемая в убийстве настоятельницы Василиссы задержана

06.01.2017 11:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в связи с убийством настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, подозреваемая задержана, сообщили в СК.

СК: подозреваемая в убийстве настоятельницы Василиссы задержана
© Фото: Светланы Курейчик / МЛЫН.by
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"УСК по Минской области всесторонне разбирается с обстоятельствами произошедшего на территории монастыря", — сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, возбуждено уголовное дело, подозреваемая в убийстве задержана.

"С участниками трагических событий работают следователи. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", задержана подозреваемая. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза", — сказала Белоног.

Руководство УСК по Минской области взяло на контроль ход выяснения обстоятельств данного преступления, отметила официальный представитель УСК.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемую в совершении убийства по решению следствия отправили к медикам для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

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