МИНСК, 6 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в связи с убийством настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, подозреваемая задержана, сообщили в СК.

"УСК по Минской области всесторонне разбирается с обстоятельствами произошедшего на территории монастыря ", — сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, возбуждено уголовное дело, подозреваемая в убийстве задержана.

"С участниками трагических событий работают следователи. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", задержана подозреваемая. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза", — сказала Белоног.

Руководство УСК по Минской области взяло на контроль ход выяснения обстоятельств данного преступления, отметила официальный представитель УСК.