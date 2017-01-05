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Подозреваемая в убийстве игуменьи Василиссы - гражданка Казахстана
06.01.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, является гражданкой Казахстана, сообщили Sputnik в Борисовской епархии Белорусского экзархата.
В женском монастыре блаженной Ксении Петербургской в деревне Барань Борисовского района после полученных ножевых ранений скончалась
"Согласно предварительной информации, ножевые ранения матушке Василиссе нанесла 29-летняя гражданка Республики Казахстан", — сообщили Sputnik в пятницу в епархии.
Эту женщину в монастыре временно приютили, потому что решили помочь ей в сложных житейских обстоятельствах, пояснили в епархии.
Собеседники Spuntik также рассказали, что накануне случившейся трагедии у этой молодой женщины заметили психическое расстройство.
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Настоятельнице православного монастыря были нанесены многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась в больнице.
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