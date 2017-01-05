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Подозреваемая в убийстве игуменьи Василиссы - гражданка Казахстана

06.01.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, является гражданкой Казахстана, сообщили Sputnik в Борисовской епархии Белорусского экзархата. 

В женском монастыре блаженной Ксении Петербургской в деревне Барань Борисовского района после полученных ножевых ранений скончалась игуменья монастыря матушка Василисса (Медведь). Следственный комитет расследует уголовное дело в связи с убийством. Подозреваемая в убийстве настоятельницы православного монастыря задержана.    

"Согласно предварительной информации, ножевые ранения матушке Василиссе нанесла 29-летняя гражданка Республики Казахстан", — сообщили Sputnik в пятницу в епархии. 

Эту женщину в монастыре временно приютили, потому что решили помочь ей в сложных житейских обстоятельствах, пояснили в епархии. 

Собеседники Spuntik также рассказали, что накануне случившейся трагедии у этой молодой женщины заметили психическое расстройство. 

 
Теги: Минск
 
 
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Настоятельнице православного монастыря были нанесены многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась в больнице.

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