МИНСК, 6 янв – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля Kia Rio получила тяжелые травмы в результате его лобового столкновения с Dodge Grand Caravan в Минском районе, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.



© Фото: ГАИ Минского района Маршрутка в Самохваловичах вылетела в кювет и врезалась в дерево

Авария произошла накануне около 16:40 на автодороге Тарасово – Ратомка, вблизи деревни Тарасово.

"Водитель Kia Rio не справилась с управлением, допустила занос, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении Dodge Grand Caravan", – сказала Сильченко.

По ее словам, в результате ДТП 29-летняя пассажирка Kia получила серьезные повреждения и была помещена в реанимационное отделение Больницы скорой медицинской помощи.

По словам Сильченко на Kia были установлены зимние шины, пострадавшая женщина находилась на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.