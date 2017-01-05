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Лобовое ДТП в Минском районе: в реанимацию попала пассажирка Kia

06.01.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля Kia Rio получила тяжелые травмы в результате его лобового столкновения с Dodge Grand Caravan в Минском районе, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Лобовое ДТП в Минском районе: в реанимацию попала пассажирка Kia
© Фото: ГАИ Минского района
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Авария произошла накануне около 16:40 на автодороге Тарасово – Ратомка, вблизи деревни Тарасово.

"Водитель Kia Rio не справилась с управлением, допустила занос, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении Dodge Grand Caravan", – сказала Сильченко.

По ее словам, в результате ДТП 29-летняя пассажирка Kia получила серьезные повреждения и  была помещена в реанимационное отделение Больницы скорой медицинской помощи.

По словам Сильченко на Kia  были установлены зимние шины, пострадавшая женщина находилась на заднем пассажирском сидении и не была  пристегнута ремнем безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавшая женщина находилась на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.

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