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Лобовое ДТП в Минском районе: в реанимацию попала пассажирка Kia
06.01.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля Kia Rio получила тяжелые травмы в результате его лобового столкновения с Dodge Grand Caravan в Минском районе, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла накануне около 16:40 на автодороге Тарасово – Ратомка, вблизи деревни Тарасово.
"Водитель Kia Rio не справилась с управлением, допустила занос, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении Dodge Grand Caravan", – сказала Сильченко.
По ее словам, в результате ДТП 29-летняя пассажирка Kia получила серьезные повреждения и была помещена в реанимационное отделение Больницы скорой медицинской помощи.
По словам Сильченко на Kia были установлены зимние шины, пострадавшая женщина находилась на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.
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Пострадавшая женщина находилась на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.
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