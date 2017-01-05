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В Турции перевернулся школьный автобус, есть жертвы

06.01.2017 14:05 — ЧП | Tut.by  
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Автобус, перевозивший 44 школьников, перевернулся в турецкой провинции Конья, в результате ДТП два человека погибли. Об этом сообщает газета Daily Sabah.

42 школьника получили травмы в результате ДТП, они были госпитализированы в близлежащие медицинские учреждения. Авария произошла утром 6 января. По предварительным данным, ДТП произошло из-за льда на дороге.

«Автобус стал скользить и накренился. Все перевернулось, нас выбросило из окна. На меня упали три или четыре человека», — рассказала учащаяся Диляра Пойраз, которая в результате ДТП получила легкие травмы.

Сообщается, что автобус был арендован родителями учеников для их перевозки.

 
 
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По предварительным данным, ДТП произошло из-за льда на дороге.

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