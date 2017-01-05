МИНСR, 6 янв – Sputnik. Сотни тысяч пластиковых яиц с игрушками обнаружили на берегу жители немецкого острова Лангеог в Северном море – обнаружили на берегу – киндер-сюрпризы были вынесены штормовым циклоном "Аксель", сообщил таблоид Bild .

По данным полиции, из-за сильного шторма одно из торговых судов потеряло несколько грузовых контейнеров, среди них оказался и контейнер с разноцветным пластиковыми коробочками с игрушками.