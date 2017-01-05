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Тысячи киндер-сюрпризов вынесло на берег в Северном море
06.01.2017 14:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСR, 6 янв – Sputnik. Сотни тысяч пластиковых яиц с игрушками обнаружили на берегу жители немецкого острова Лангеог в Северном море – обнаружили на берегу – киндер-сюрпризы были вынесены штормовым циклоном "Аксель", сообщил таблоид
По данным полиции, из-за сильного шторма одно из торговых судов потеряло несколько грузовых контейнеров, среди них оказался и контейнер с разноцветным пластиковыми коробочками с игрушками.
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