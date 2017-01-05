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Настоятельницу монастыря матушку Василиcсу похоронят 8 января

06.01.2017 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв – Sputnik. Настоятельницу Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушку Василиcсу, которая была убита в ночь на 6 января, похоронят в ближайшее воскресенье, сообщили Sputnik в обители.

Настоятельницу монастыря матушку Василиcсу похоронят 8 января
© Фото: официальный портал Белорусской православной церкви
Подозреваемая в убийстве игуменьи Василиссы - гражданка Казахстана

"Погребение матушки Василиссы намечено совершить 8 января. Начиная с вечера 6 января у гроба игумении сестры обители будут читать главы неусыпаемой Псалтири", – сообщили в монастыре. 

Там также рассказали, что сегодня рано утром в монастыре была отслужена заупокойная лития по новопреставленной игумении Василиссе. 

Службу возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, с духовенством и прихожанами молились зампред Минского облисполкома Виктор Сиренко, председатель Борисовского райисполкома Владимир Миранович. 

Боль и скорбь

В свою очередь священнослужитель одного из приходов в Минской епархии отметил, что лишение жизни священнослужителя для Беларуси – "это исключительно редкий и вопиющий случай".

"Убийство матушки Василисы, которую любили все, накануне такого большого праздника, как Светлое Рождество Христово – боль и скорбь для всей православной паствы", – сказал священнослужитель. 

Убиенный отец Александр

Собеседник Sputnik напомнил, что последний раз в Беларуси случай убийства священника произошел четыре года назад: в ноябре 2013-го под Оршей был убит священнослужитель Александр Морозов, который служил в храме Преображения Господня. 

По подозрению в убийстве были задержаны двое молодых людей, которых отец Александр приютил у себя, впоследствии один из них был отпущен, а другому предъявили обвинение. Было установлено, что в ночь убийства между погибшим и проживающими в его доме мужчинами возник конфликт, в ходе которого Морозову ножом было нанесено несколько ударов, от которых священник скончался.

Настоятельницу монастыря матушку Василиcсу похоронят 8 января
© Фото: Facebook
Отец Сергий Лепин: настоятельница монастыря убита болящей паломницей

Суд Оршанского района (Витебская область) приговорил убийцу священника к 14 годам лишения свободы.

Версии

Эксперты в области уголовного права сообщили Sputnik, что при расследовании таких уголовных дел рассматривается несколько версий произошедшего. 

"Убийство на религиозной почве, на бытовой, совершение преступления человеком, имеющим серьезные психические заболевания", – сказал собеседник Sputnik.

Болящая паломница 

В Борисовской епархии Белорусского экзархата сообщили, что подозреваемой в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря является 29-летняя гражданка Казахстана

Эту молодую женщину в монастыре приютили временно – хотели помочь ей в сложных житейских обстоятельствах, сказали в епархии. Там также отметили, что накануне трагедии у этой паломницы наблюдалось психическое расстройство. 

В настоящее время женщина направлена следователями на психолого-психиатрическую экспертизу.

 
Теги: Минск
 
 
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В БПЦ заявляют, что для Церкви убийство священнослужителя – это вопиющий случай.

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