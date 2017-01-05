МИНСК, 6 янв — Sputnik. Очередное ЧП в литовской столице связано с провалом грунта из-за поврежденной водопроводной сети: вода размыла участок дороги и грунт вокруг канализационного колодца, в образовавшуюся яму провалился легковой автомобиль, сообщает Sputnik Литва .

На улице Львово, в ста метрах от столичной мэрии, в одном из колодцев городской водопроводной сети лопнула труба. Вырвавшаяся наружу под давлением вода размыла грунт вокруг колодца. Образовалась яма шириной около метра, в которую провалился легковой автомобиль Mitsubishi Outlander, припаркованный на проезжей части улицы.



© Sputnik/ Александр Липовец Место происшествия на улице Львово огорожено

Прибывшая на место ЧП бригада работников вильнюсского водоканала перекрыла поврежденный участок водопровода. Без воды остались близлежащие дома, в которых проживает около двухсот человек.

Приступить к ликвидации последствий аварии работники компании смогут после того, как будет извлечен из провала автомобиль.



© Sputnik Александр Липовец Из-за 20-градусного мороза произошло смещение грунта, что привело к повреждению трубы

Как сообщили Sputnik Литва в вильнюсском водоканале, виной всему 20-градусный мороз, из-за которого произошло смещение грунта, что привело к повреждению трубы.

Подобная, но более масштабная авария, произошла в столице на улице Упес (в километре от улицы Львово) две недели назад 23 декабря. Тогда из-за просадки грунта был поврежден канализационный коллектор, из которого в главную водную артерию региона — реку Нерис попало более 20 тысяч кубометров канализационных отходов. Природе региона был нанесен непоправимый ущерб, который специалисты оценивают в сотни тысяч евро.