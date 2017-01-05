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Очередной провал в Вильнюсе: автомобиль провалился в яму
06.01.2017 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Очередное ЧП в литовской столице связано с провалом грунта из-за поврежденной водопроводной сети: вода размыла участок дороги и грунт вокруг канализационного колодца, в образовавшуюся яму провалился легковой автомобиль, сообщает
На улице Львово, в ста метрах от столичной мэрии, в одном из колодцев городской водопроводной сети лопнула труба. Вырвавшаяся наружу под давлением вода размыла грунт вокруг колодца. Образовалась яма шириной около метра, в которую провалился легковой автомобиль Mitsubishi Outlander, припаркованный на проезжей части улицы.
© Sputnik/ Александр Липовец
Место происшествия на улице Львово огорожено
Прибывшая на место ЧП бригада работников вильнюсского водоканала перекрыла поврежденный участок водопровода. Без воды остались близлежащие дома, в которых проживает около двухсот человек.
Приступить к ликвидации последствий аварии работники компании смогут после того, как будет извлечен из провала автомобиль.
© Sputnik Александр Липовец
Из-за 20-градусного мороза произошло смещение грунта, что привело к повреждению трубы
Как сообщили Sputnik Литва в вильнюсском водоканале, виной всему 20-градусный мороз, из-за которого произошло смещение грунта, что привело к повреждению трубы.
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Подобная, но более масштабная авария, произошла в столице на улице Упес две недели назад 23 декабря.
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