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У жителя Витебска изъяли более 150 г марихуаны. Он прятал наркотик дома и в лесу
Правоохранители 4 января задержали 29-летнего жителя Витебска, в машине которого нашли рюкзак со свертками марихуаны,
Милиционеры также установили тайники в лесополосе в Витебском районе, в которых находились три пластмассовые бутылки с марихуаной. По месту жительства мужчины нашли более грамма этого же наркотика. В целом было изъято свыше 150 граммов опасного средства.
Возбужденно уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
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Возбужденно уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной...
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