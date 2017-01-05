﻿ У жителя Витебска изъяли более 150 г марихуаны. Он прятал наркотик дома и в лесу. 21.by
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У жителя Витебска изъяли более 150 г марихуаны. Он прятал наркотик дома и в лесу

06.01.2017 15:00 — ЧП | Tut.by  
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Правоохранители 4 января задержали 29-летнего жителя Витебска, в машине которого нашли рюкзак со свертками марихуаны, сообщает пресс-служба милиции региона.


Милиционеры также установили тайники в лесополосе в Витебском районе, в которых находились три пластмассовые бутылки с марихуаной. По месту жительства мужчины нашли более грамма этого же наркотика. В целом было изъято свыше 150 граммов опасного средства.

Возбужденно уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

 
Теги: Витебск
 
 
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Возбужденно уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной...

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