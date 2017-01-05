Правоохранители 4 января задержали 29-летнего жителя Витебска, в машине которого нашли рюкзак со свертками марихуаны, сообщает пресс-служба милиции региона.





Милиционеры также установили тайники в лесополосе в Витебском районе, в которых находились три пластмассовые бутылки с марихуаной. По месту жительства мужчины нашли более грамма этого же наркотика. В целом было изъято свыше 150 граммов опасного средства.

Возбужденно уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.