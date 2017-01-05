МИНСК, 6 янв – Sputnik. Микроавтобус Fiat сгорел в Минском районе, в результате ЧП никто не пострадал, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.



© Фото: ГАИ Минского района Лобовое ДТП в Минском районе: в реанимацию попала пассажирка Kia

Инцидент на 351-м километре автотрассы М-1 "Брест – Минск – граница Российской Федерации" произошел днем 6 января.

"Произошло возгорание в моторном отсеке", – сказала Сильченко.

По ее словам ехал в Минск со стороны Бреста. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.



© Фото: ГАИ Минского района Сгоревший микроавтобус на трассе М-1

Ранее в ГАИ предупредили водителей, что в условиях сильных морозов, которые установились в эти дни в Беларуси, автолюбителям следует по возможности отказаться от дальних поездок.

В настоящее время Госавтоинспекция переведена на усиленный вариант службы – сотрудники ГАИ оказывают водителям оперативную помощь при возникновении ЧП на дорогах страны.