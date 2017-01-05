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Микроавтобус Fiat сгорел на М-1 в Минском районе
06.01.2017 15:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Микроавтобус Fiat сгорел в Минском районе, в результате ЧП никто не пострадал, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
© Фото: ГАИ Минского района
Инцидент на 351-м километре автотрассы М-1 "Брест – Минск – граница Российской Федерации" произошел днем 6 января.
"Произошло возгорание в моторном отсеке", – сказала Сильченко.
По ее словам ехал в Минск со стороны Бреста. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
© Фото: ГАИ Минского района
Сгоревший микроавтобус на трассе М-1
Ранее в ГАИ предупредили водителей, что в условиях сильных морозов, которые установились в эти дни в Беларуси, автолюбителям следует по возможности отказаться от дальних поездок.
В настоящее время Госавтоинспекция переведена на усиленный вариант службы – сотрудники ГАИ оказывают водителям оперативную помощь при возникновении ЧП на дорогах страны.
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ГАИ предупредила водителей, что в условиях сильных морозов, которые установились в эти дни в Беларуси, автолюбителям следует по возможности отказаться от дальних...
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