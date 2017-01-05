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Более 30 заключенных убиты во время тюремного бунта в Бразилии
В тюрьме муниципалитета Боа-Виста на севере Бразилии во время бунта убиты не менее 33 заключенных. Об этом сообщает Reuters.
«Министерство юстиции и гражданских вопросов сообщает, что сегодня утром, 6 января, в "Аграрном пенитенциарном учреждении Монте-Кристо" было зарегистрировано 33 смерти», — говорится в сообщении властей штата Рорайма, которое приводит Globo News. По их информации, ситуация находится под контролем, на территории тюрьмы находятся бойцы батальона специальных операций.
Официально причина произошедшего пока не сообщается. При этом эксперты отмечают, что в будущем стоит ожидать повторения подобных инцидентов.
1 января в Бразильском городе Манаус (штат Амазонас) произошел один из крупнейших тюремных бунтов, в ходе которого было убито
Международные правозащитные организации резко критикуют Бразилию за созданную в стране тюремную систему — переполненность мест заключения здесь является нормой, а беспорядки происходят регулярно.
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Утром 6 января было зарегистрировано 33 смерти.
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