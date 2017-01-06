МИНСК, 6 янв — Sputnik. Мужчина открыл стрельбу в аэропорту американского города Флорида, сообщил в пятницу Sputnik .

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу (по белорусскому времени). Мужчина открыл стрельбу в одном из терминалов аэропорта Флориды: по последним данным, пять человек погибли, еще восемь госпитализированы.

Он описал нападавшего как мужчину около тридцати лет, "стройного с темными волосами".

Также известно, что нападавший был одет в майку со "Звездными войнами". В ходе стрельбы, как сообщают свидетели, мужчина стрелял даже в лежащих людей. В то же время сотрудники аэропорта смогли вывести сотни людей на взлетные полосы.

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx — Maxwill Solutions (@MxWllSolutions) 6 января 2017 г.

​По неподтвержденной информации, мужчину задержала полиция. О мотивах преступления пока правоохранительные органы ничего не сообщали.

Паника в аэропорту

В аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида), где произошла стрельба, царит паника, сообщают американские СМИ.

Телеканал CNN показывает картинку в прямом эфире. На ней видно, как люди бегут прямо по взлетно-посадочной полосе.

Среди пассажиров, помимо прочего, был и бывший пресс-секретарь президента США — он отписался о своем состоянии в социальные сети.

Аэропорт Флориды — один из наиболее загруженных в США. Ежемесячно через него проходит более двух миллионов человек. Форт-Лодердейл находится в 34 километрах к северу от Майами. Близость аэропорта к круизным пирсам морского порта Эверглейдс существенным образом определяет его популярность среди туристов в страны Карибского бассейна.

Имя стрелка и реакция Трампа

Имя человека, устроившего стрельбу в аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида), предположительно, Эстебан Сантьяго, сообщил в эфире телеканала CNN американский сенатор Билл Нельсон. Он сообщил, что получил эти данные от спецслужб.

Fort Lauderdale shooter has been identified: a Hispanic man, Esteban Santiago, 26. pic.twitter.com/W7rfGbwZxe — #TrumpTrain (@gvidonguschin11) 6 января 2017 г.

​При этом сенатор уточнил, что он находится в Вашингтоне, а не на месте событий, и получает информацию от спецслужб.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

​В свою очередь Избранный президент США Дональд Трамп назвал инцидент в аэропорту Флориды "ужасной". В своем аккаунте в Твиттере он написал, что следит за ситуацией и молится за тех, кто погиб и пострадал.