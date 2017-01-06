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Стрельба во Флориде: 5 погибших, еще 8 – в больнице

06.01.2017 22:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Мужчина открыл стрельбу в аэропорту американского города Флорида, сообщил в пятницу Sputnik.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу (по белорусскому времени). Мужчина  открыл стрельбу в одном из терминалов аэропорта Флориды: по последним данным, пять человек погибли, еще восемь госпитализированы.

Он описал нападавшего как мужчину около тридцати лет, "стройного с темными волосами".

Также известно, что  нападавший был одет в майку со "Звездными войнами". В ходе стрельбы, как сообщают свидетели, мужчина стрелял даже в лежащих людей. В то же время сотрудники аэропорта смогли вывести сотни людей на взлетные полосы.

​По неподтвержденной информации, мужчину задержала полиция. О мотивах преступления пока правоохранительные органы ничего не сообщали.

Паника в аэропорту

В аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида), где произошла стрельба, царит паника, сообщают американские СМИ. 

Телеканал CNN показывает картинку в прямом эфире. На ней видно, как люди бегут прямо по взлетно-посадочной полосе. 

Среди пассажиров, помимо прочего, был и бывший пресс-секретарь президента США — он отписался о своем состоянии в социальные сети.

Аэропорт Флориды — один из наиболее загруженных в США. Ежемесячно через него проходит более двух миллионов человек. Форт-Лодердейл находится в 34 километрах к северу от Майами. Близость аэропорта к круизным пирсам морского порта Эверглейдс существенным образом определяет его популярность среди туристов в страны Карибского бассейна.

Имя стрелка и реакция Трампа

Имя человека, устроившего стрельбу в аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида), предположительно, Эстебан Сантьяго, сообщил в эфире телеканала CNN американский сенатор Билл Нельсон. Он сообщил, что получил эти данные от спецслужб. 

​При этом сенатор уточнил, что он находится в Вашингтоне, а не на месте событий, и получает информацию от спецслужб. 

​В свою очередь Избранный президент США Дональд Трамп назвал инцидент в аэропорту Флориды "ужасной". В своем аккаунте в Твиттере он написал, что следит за ситуацией и молится за тех, кто погиб и пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина "с темными волосами" и майке Star Wars открыл стрельбу в аэропорту крупного американского города.

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