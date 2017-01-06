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Стрельба во Флориде: 5 погибших, еще 8 – в больнице
06.01.2017 22:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Мужчина открыл стрельбу в аэропорту американского города Флорида, сообщил в пятницу
Инцидент произошел поздним вечером в пятницу (по белорусскому времени). Мужчина открыл стрельбу в одном из терминалов аэропорта Флориды: по последним данным, пять человек погибли, еще восемь госпитализированы.
Он описал нападавшего как мужчину около тридцати лет, "стройного с темными волосами".
Также известно, что нападавший был одет в майку со "Звездными войнами". В ходе стрельбы, как сообщают свидетели, мужчина стрелял даже в лежащих людей. В то же время сотрудники аэропорта смогли вывести сотни людей на взлетные полосы.
По неподтвержденной информации, мужчину задержала полиция. О мотивах преступления пока правоохранительные органы ничего не сообщали.
Паника в аэропорту
В аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида), где произошла стрельба, царит паника, сообщают американские СМИ.
Телеканал CNN показывает картинку в прямом эфире. На ней видно, как люди бегут прямо по взлетно-посадочной полосе.
Среди пассажиров, помимо прочего, был и бывший пресс-секретарь президента США — он отписался о своем состоянии в социальные сети.
Аэропорт Флориды — один из наиболее загруженных в США. Ежемесячно через него проходит более двух миллионов человек. Форт-Лодердейл находится в 34 километрах к северу от Майами. Близость аэропорта к круизным пирсам морского порта Эверглейдс существенным образом определяет его популярность среди туристов в страны Карибского бассейна.
Имя стрелка и реакция Трампа
Имя человека, устроившего стрельбу в аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида), предположительно, Эстебан Сантьяго, сообщил в эфире телеканала CNN американский сенатор Билл Нельсон. Он сообщил, что получил эти данные от спецслужб.
При этом сенатор уточнил, что он находится в Вашингтоне, а не на месте событий, и получает информацию от спецслужб.
В свою очередь Избранный президент США Дональд Трамп назвал инцидент в аэропорту Флориды "ужасной". В своем аккаунте в Твиттере он написал, что следит за ситуацией и молится за тех, кто погиб и пострадал.
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Мужчина "с темными волосами" и майке Star Wars открыл стрельбу в аэропорту крупного американского города.
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