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Вооруженный инцидент произошел в бизнес-центре в Баку, есть погибший
07.01.2017 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв — Sputnik. Вооруженный инцидент произошел в бизнес-центре в Баку, есть погибший, сообщает
© REUTERS Andrew Innerarity
Неизвестный мужчина среднего возраста застрелил сотрудницу офиса Iraq Airlines. Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве.
По факту проводится расследование в Хатаинской районной прокуратуре. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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Инцидент произошел на третьем этаже бизнес-центра Dəmirci Tower произошла стрельба, в офисе "Иракских авиалиний".
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