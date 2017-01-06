﻿ Вооруженный инцидент произошел в бизнес-центре в Баку, есть погибший. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вооруженный инцидент произошел в бизнес-центре в Баку, есть погибший

07.01.2017 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Вооруженный инцидент произошел в бизнес-центре в Баку, есть погибший, сообщает Sputnik Азербайджан.

Вооруженный инцидент произошел в бизнес-центре в Баку, есть погибший
© REUTERS Andrew Innerarity
Стрельба в аэропорту во Флориде: новые подробности

Неизвестный мужчина среднего возраста застрелил сотрудницу офиса Iraq Airlines. Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве.

По факту проводится расследование в Хатаинской районной прокуратуре. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел на третьем этаже бизнес-центра Dəmirci Tower произошла стрельба, в офисе "Иракских авиалиний".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стрельба в аэропорту во Флориде: новые подробности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика