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Стрельба в аэропорту во Флориде: новые подробности

07.01.2017 13:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 янв — Sputnik. В результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, восемь были ранены. По данным офиса окружного шерифа, еще 37 человек получили ранения после инцидента. 

"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", — говорится в заявлении офиса окружного шерифа, опубликованного в микроблоге Twitter. 

​Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.

Как было видно на кадрах, транслируемых центральными телеканалами США, после информации о стрельбе в аэропорту началась паника. Люди покидали помещения воздушной гавани бегом. В ряде мест возникла давка.

Стрельба в аэропорту во Флориде: новые подробности
© REUTERS Zachary Fagenson
Стрельба во Флориде: 5 погибших, еще 8 – в больнице

Эстебан Сантьяго, подозреваемый в стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейла во Флориде, страдал психическим расстройством, сообщает телеканал NBC. По данным источника в правоохранительных органах, в ноябре прошлого года Сантьяго обратился в отделение ФБР на Аляске с заявлением по поводу того, что ЦРУ ведет за ним слежку и пытается заставить присоединиться к ИГ. Агенты передали информацию об этом случае местным властям, которые в свою очередь приняли меры, поместив Сантьяго в одну из больниц на освидетельствование.

По словам родственников подозреваемого, некоторые странности в поведении стали проявляться после его возращения из Ирака, где он примерно в течение года проходил военную службу. Однако, как сообщили родственники, посттравматического синдрома или симптомов других схожих психических состояний у Сантьяго диагностировано не было.

Как сообщает телеканал, Сантьяго вылетел в четверг из города Анкоридж на Аляске, он совершил остановку в аэропорту Миннеаполиса, откуда затем последовал во Флориду. В аэропорту Форт-Лодердейла он получил свой багаж, где находилось ружье, и открыл стрельбу по людям.

 
Теги: Минск
 
 
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Сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил, что у ФБР нет причин полагать, что стрельба в аэропорту была террористическим актом.

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