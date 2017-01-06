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Взрыв в сирийском Аазазе: число жертв выросло до 60 человек
07.01.2017 15:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв — Sputnik. Число погибших при взрыве в сирийском Аазазе возросло до 60 человек, около 50 ранены, сообщает
Аазаз расположен недалеко от границы с Турцией в провинции Алеппо и контролируется сирийской оппозицией.
Ранее сообщалось о 25 погибших и десятках раненых. Источники сообщали агентству Sputnik, что заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом судебного органа группировки "Ахрар аш-Шам", в результате жертвами стали боевики движения.
При этом, по данным Anadolu, теракт произошел вблизи местного суда.
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Сообщение о взрыве пришло на фоне достигнутых соглашений о прекращении огня в Сирии, достигнутом при посредничестве России и Турции и одобренном ООН.
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