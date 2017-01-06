МИНСК, 7 янв — Sputnik. Число погибших при взрыве в сирийском Аазазе возросло до 60 человек, около 50 ранены, сообщает Sputnik .

Аазаз расположен недалеко от границы с Турцией в провинции Алеппо и контролируется сирийской оппозицией.

Video purported to be the aftermath of the #Azaz attack. Several sources reporting death toll has now risen #Syria pic.twitter.com/OAQjkgjABB — Sophie McNeill (@Sophiemcneill) 7 января 2017 г.

​Ранее сообщалось о 25 погибших и десятках раненых. Источники сообщали агентству Sputnik, что заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом судебного органа группировки "Ахрар аш-Шам", в результате жертвами стали боевики движения.

При этом, по данным Anadolu, теракт произошел вблизи местного суда.